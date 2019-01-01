Покупать автомобили в лизинг становится выгоднее с каждым днём, но следует понимать что выгода ощутима лишь юридическими лицами - владельцами налогоблагаемых организаций. Эта выгода напрямую выражается в снижении размера налогов, которые обязаны платить коммерческие организации по кодексу РФ.
Физическим лицам найти выгоду в продукте автолизинга крайне сложно, даже покупая легковые автомобили. Максимум, на что можно рассчитывать - это небольшая скидка на автомобиль, которая доступна лизинговой организации в силу партнёрских отношений и уверенность в чистоте сделки, т.к. её будет проводить лизингодатель.
Говоря о выгоде юр. лиц простым языком, то около 50% (половины) средств с ежемесячных платежей по графику программы автолизинга идут в счёт погашения обязательных налогов, которыми облагаются юридические лица с организационно-правовой структурой - "ООО" (Общество с ограниченной ответственностью).
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Владелец ООО при любых обстоятельствах обязан заплатить НДС (Налог на добавленную стоимость) и Налог на прибыль, иначе его деятельность будет прекращена. А в случае с лизингом - он не только платит эти налоги, но и параллельно с платежами - выкупает за половину стоимости автомобиль, который эксплуаируется им совершенно свободно. Расчёт грубоват, т.к. не учтена годовая ставка по лизингу, но даже без её учёта - выгода лизинга для юридических лиц очевидна.
При грамотном подходе предпринимателя к использованию ресурса этого автомобиля, можно запросто обеспечивать оплату лизинга до конца срока, то есть до фактического перехода авто в собственность. Отсюда появляется понимание лизинга не только, как аренды авто с правом выкупа, но и как инвестиционного продукта. Максимальный же потенциал лизинга раскрывается на предприятиях со смежным использованием авто-транспорта, как источника доходов.
Где-то посередине между физ. лицами и ООО - находятся ИП (индивидуальные предприниматели), которые платят лишь небольшую часть вышеупомянутых налогов. Для них лизинг будет выгодным только при использовании льготных программ от Минпромторга, в перечень которых входит в основном коммерческий транспорт отечественного производства. Подведя черту под вышесказанным, остаётся сделать вывод - лизинг выгоден только для юр. лиц.
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