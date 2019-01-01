Автолизинг для юридических лиц

Покупать автомобили в лизинг становится выгоднее с каждым днём, но следует понимать что выгода ощутима лишь юридическими лицами - владельцами налогоблагаемых организаций. Эта выгода напрямую выражается в снижении размера налогов, которые обязаны платить коммерческие организации по кодексу РФ.

Физическим лицам найти выгоду в продукте автолизинга крайне сложно, даже покупая легковые автомобили. Максимум, на что можно рассчитывать - это небольшая скидка на автомобиль, которая доступна лизинговой организации в силу партнёрских отношений и уверенность в чистоте сделки, т.к. её будет проводить лизингодатель.

Говоря о выгоде юр. лиц простым языком, то около 50% (половины) средств с ежемесячных платежей по графику программы автолизинга идут в счёт погашения обязательных налогов, которыми облагаются юридические лица с организационно-правовой структурой - "ООО" (Общество с ограниченной ответственностью).