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Автолизинг для юридических лиц

Покупать автомобили в лизинг становится выгоднее с каждым днём, но следует понимать что выгода ощутима лишь юридическими лицами - владельцами налогоблагаемых организаций. Эта выгода напрямую выражается в снижении размера налогов, которые обязаны платить коммерческие организации по кодексу РФ.

Физическим лицам найти выгоду в продукте автолизинга крайне сложно, даже покупая легковые автомобили. Максимум, на что можно рассчитывать - это небольшая скидка на автомобиль, которая доступна лизинговой организации в силу партнёрских отношений и уверенность в чистоте сделки, т.к. её будет проводить лизингодатель.

Говоря о выгоде юр. лиц простым языком, то около 50% (половины) средств с ежемесячных платежей по графику программы автолизинга идут в счёт погашения обязательных налогов, которыми облагаются юридические лица с организационно-правовой структурой - "ООО" (Общество с ограниченной ответственностью).

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Список авто с программами лизинга

📊 Действителен на сегодня: 20 января 2020 года, отображено 32 автомобиля из 346.

777

Ваш новый авто

любой марки

в лизинг

Стоимость
до 16 000 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка до 15%
117
Шевроле Камаро 2019
Спортбэк

в лизинг

Стоимость
от 2 990 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
97
Ленд Ровер Эвок Новый
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 3 218 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
106
Ленд Ровер Дефендер
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 2 230 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
110
Ленд Ровер Дискавери Спорт Новый
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 2 455 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
104
Мерседес Джи Эль Эс
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 6 900 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
102
БМВ Ай 8 Родстер
Кабриолет

в лизинг

Стоимость
от 9 910 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
126
БМВ Ай 8 Купе
Купе

в лизинг

Стоимость
от 9 910 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
118
БМВ Ай 3
Электрокар

в лизинг

Стоимость
от 3 840 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
132
БМВ Зет 4 родстер
Кабриолет

в лизинг

Стоимость
от 3 340 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
142
БМВ Икс 7
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 6 040 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
145
Хендай Санта Фе новый

в лизинг

Стоимость
от 2 119 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
74
Ауди е-трон
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 5 750 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
113
Ауди Ку 8
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 5 060 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
84
Фав Бестурн Икс 40
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 809 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
121
Фав Бестурн Икс 80
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 049 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
75
Ситроен Спейс Турер БЛ
Минивен

в лизинг

Стоимость
от 1 949 900 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка 5%
150
Ситроен С 5 Аиркросс
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 875 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка 4%
96
Фольксваген Гольф
Хэтчбек

в лизинг

Стоимость
от 1 429 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка 8%
131
Уаз Хантер
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 697 900 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка 5%
111
Хонда Пилот
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 3 214 900 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
137
Хонда СРВ
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 2 134 900 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
135
Рено Кангу
Электрокар

в лизинг

Стоимость
от 2 619 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
122
Рено Твизи

в лизинг

Стоимость
от 949 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
90
Рено Доккер Степвей
Компактвен

в лизинг

Стоимость
от 1 059 990 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
198
Рено Аркана
Купе-кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 015 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
121
Мицубиси А Эс Икс
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 189 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
117
Мицубиси Паджеро

в лизинг

Стоимость
от 2 969 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
111
Мицубиси Эклипс Кросс
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 799 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
122
Мицубиси Аутлендер 7 мест
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 723 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
80
Сузуки С Икс 4 Таби
Кроссовер

в лизинг

Стоимость
от 1 519 900 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
137
Сузуки Витара
Внедорожник

в лизинг

Стоимость
от 999 000 р.
Первоначальный взнос
аванс от 10%
Срок лизинга
срок до 5 лет
Дилерская скидка
скидка не указана
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Выгода автомобильного лизинга для ИП и ООО

Владелец ООО при любых обстоятельствах обязан заплатить НДС (Налог на добавленную стоимость) и Налог на прибыль, иначе его деятельность будет прекращена. А в случае с лизингом - он не только платит эти налоги, но и параллельно с платежами - выкупает за половину стоимости автомобиль, который эксплуаируется им совершенно свободно. Расчёт грубоват, т.к. не учтена годовая ставка по лизингу, но даже без её учёта - выгода лизинга для юридических лиц очевидна.

При грамотном подходе предпринимателя к использованию ресурса этого автомобиля, можно запросто обеспечивать оплату лизинга до конца срока, то есть до фактического перехода авто в собственность. Отсюда появляется понимание лизинга не только, как аренды авто с правом выкупа, но и как инвестиционного продукта. Максимальный же потенциал лизинга раскрывается на предприятиях со смежным использованием авто-транспорта, как источника доходов.

Где-то посередине между физ. лицами и ООО - находятся ИП (индивидуальные предприниматели), которые платят лишь небольшую часть вышеупомянутых налогов. Для них лизинг будет выгодным только при использовании льготных программ от Минпромторга, в перечень которых входит в основном коммерческий транспорт отечественного производства. Подведя черту под вышесказанным, остаётся сделать вывод - лизинг выгоден только для юр. лиц.

На сайте нашего сервиса собраны самые выгодные лизинговые программы, подробности Вы сможете найти на страницах с автомобилями.

Чтобы воспользоваться лизингом на предлагаемых условиях, Вам достаточно отправить свой номер телефона в контактной форме.

Мы Вам обязательно перезвоним в ближайшее время и проконсультируем по любым вопросам авто-лизинга.

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